L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame Le Havre
L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame Le Havre mardi 28 juillet 2026.
Le Havre
L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame
Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Pendant ce rallye, vous découvrirez les premiers quartiers du Havre ses rues, ses maisons, ses monuments, ses musées et surtout… ses secrets ! À vous de jouer !
Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.
Réservation au 07 83 32 13 23 .
Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr
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English : L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame
L’événement L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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