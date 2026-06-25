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L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame Le Havre

L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame Le Havre mardi 28 juillet 2026.

Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Le Havre

L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Pendant ce rallye, vous découvrirez les premiers quartiers du Havre ses rues, ses maisons, ses monuments, ses musées et surtout… ses secrets ! À vous de jouer !

Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.
Réservation au 07 83 32 13 23   .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23  contact@touchesdhistoire.fr

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English : L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame

L’événement L’Explorateur Rallye à la découverte des quartiers Saint-François et Notre-Dame Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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