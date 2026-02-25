Sortie nature Opération papillons parking du Parc des falaises Le Havre

Sortie nature Opération papillons

Apprenez à reconnaître quelques-unes des 41 espèces de papillons recensées au Havre et contribuez à l’observatoire national au cours d’une balade au sein du parc des falaises du Havre. Deux animateurs vous feront découvrir ces espèces et leur cycle de vie. Rassurez-vous, aucune connaissance préalable n’est nécessaire !

Durée 2h

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées

Maintien sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou sur sur lehavre.fr/que-faire-au-havre .

