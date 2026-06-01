Une BD pour résister : Une voix pour la liberté librairie La Galerne Le Havre
Une BD pour résister : Une voix pour la liberté librairie La Galerne Le Havre mercredi 24 juin 2026.
A l’initiative de LE HAVRE Contre la peine de mort, la librairie La Galerne accueille Bahareh Akrami, autrice – dessinatrice,le mercredi 24 juin à 17h30, pour une rencontre – signature autour de la BD « Une voix pour la liberté : Toomaj Salehi, un rappeur iranien en résistance », parue aux éditions Delcourt.
« Une voix pour la liberté retrace, en dessins, chansons et slogans, le combat du rappeur dissident Toomaj Salehi, 35 ans. Cet ancien ouvrier métallurgiste a été condamné à mort en 2024 pour « corruption sur Terre » et « propagande contre l’État ». Sa peine a été commuée en prison à vie avant sa libération sous surveillance fin 2024. »
Inscription gratuite pour réserver les places assises : https://www.lagalerne.com/rencontres/45725/
En savoir + : lehavrenonalapeinedemort@gmail.com
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