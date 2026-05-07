Le Havre, port d’arrivée de La Solitaire du Figaro Paprec Le Havre, Port de Plaisance Le Havre

Le Havre

Le Havre, port d’arrivée de La Solitaire du Figaro Paprec

Le Havre, Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-03

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-03

Pour la 57e édition de cette célèbre course au large, Le Havre a été désignée ville d’arrivée. Ainsi, du 3 au 7 juin 2026, le port de plaisance verra s’installer le village d’arrivée qui accueillera les marins au sortir de leur aventure.

Le Havre a déjà inscrit son nom dans l’histoire de La Solitaire du Figaro Paprec en accueillant à plusieurs reprises le départ de la course, notamment en 2010 et en 2018. Ces éditions ont confirmé la capacité du territoire à répondre aux exigences d’une épreuve de haut niveau. Une fois encore, Le Havre sera donc au cœur de la course au large puisque la ville a été retenue comme ville d’arrivée pour cette édition 2026.

Du 3 au 7 juin, le port de plaisance accueillera les bateaux, tandis que le village d’arrivée de la course sera implanté sur le Pôle nautique, entre le Centre Nautique Paul Vatine, la SRH et le SNPH.

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel ! .

Le Havre, Port de Plaisance 125 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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L’événement Le Havre, port d’arrivée de La Solitaire du Figaro Paprec Le Havre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie