Propos de jardinier À la découverte des plantes carnivores Les Jardins Suspendus Le Havre

Propos de jardinier À la découverte des plantes carnivores

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Découvrez le monde fascinant des plantes carnivores ! Nos jardiniers botanistes présenteront quelques-unes de ces espèces et vous montreront comment ces plantes étonnantes attrapent leurs proies et les digèrent grâce à des mécanismes ingénieux. Les jardiniers aborderont également la culture et le soin à leur apporter.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

