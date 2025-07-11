Marionnette Faubourg Le Volcan Le Havre

Marionnette Faubourg

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-06

Magali Esteban Le Clan des Songes

Des bâtisses tordues, des immeubles biscornus, une rue sombre qui les longe, une ambiance de songe, et par les fenêtres éclairées, des silhouettes se dessinent, passent et s’activent. Inspirée par l’ambiance des tableaux de Hopper, par les films fantastiques de Caro et Genet et les personnages des livres de Paul Auster, Magali Esteban imagine des histoires croisées dans une scénographie expressionniste et immersive animée. Le décor est le pivot entre ces figures lointaines qui prennent vie par des jeux d’ombre, de bruitage et de lumière. Il campe un quartier, une maquette urbaine miniature qui accueille une série de personnages pittoresques sous forme de marionnettes. Après Arrivederci et 3 Plumes, Faubourg joue du visible et du caché, de nos projections par imagination. Entre humour et mélancolie, il fait de nous des voyeurs occasionnels, des passants du soir qui lèvent le nez pour s’immiscer dans ces intimités closes.

À partir de 4 ans Durée 35min

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Marionnette Faubourg

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marionnette Faubourg Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie