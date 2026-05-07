Atelier Évasion tropicale Cocktails à base de rhum La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier Évasion tropicale Cocktails à base de rhum

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Cap sur les tropiques le temps d’un atelier de mixologie placé sous le signe du soleil et de la convivialité. Aux côtés de notre spécialiste, JO, découvrez l’art de réaliser des cocktails à base de rhum, entre grands classiques et créations rafraîchissantes. Vous apprendrez à maîtriser les bases de la mixologie, à équilibrer les saveurs et à sublimer les arômes de ce spiritueux emblématique. Dans une ambiance chaleureuse et estivale, laissez-vous porter par les parfums d’évasion et repartez avec des recettes faciles à reproduire pour impressionner vos invités tout l’été. Un moment gourmand, festif et dépaysant à partager.

Durée 1h30

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Évasion tropicale Cocktails à base de rhum

L’événement Atelier Évasion tropicale Cocktails à base de rhum Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie