Théâtre Mon jour de chance Quai de la Réunion Le Havre

Théâtre Mon jour de chance

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?

Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque, ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé.

Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu.

Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Théâtre Mon jour de chance

L’événement Théâtre Mon jour de chance Le Havre a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie