Concert Let’s Dance Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Concert Let’s Dance

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La 4ème édition du festival Plein Phare Out porté par Le Phare, centre chorégraphique national du Havre Normandie, se déroule du samedi 23 au dimanche 31 mai 2026.

Pour la clôture du festival, rendez-vous dès 16h au Fort de Tourneville pour deux spectacles de danse gratuits

à 16h00 Rouge Merveille de Chloé Moglia Cie Rhizome

à 16h45 SUPAY de Huaskar Alcon Cie Mamani

À partir de 18h, un bal à l’énergie résolument rock viendra remuer le Fort ! .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Let’s Dance

L’événement Concert Let’s Dance Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie