Concert Catherine Lara en trio Théâtre Le Normandy Le Havre vendredi 30 janvier 2026.

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Dans un univers musical entre musique du monde et musique classique, Catherine Lara est accompagnée par 2 musiciens concertistes exceptionnels Cyrille Lehn et Charlotte Gauthier et le chanteur Patrice Carmona.

Catherine Lara égraine, tout au long du spectacle, ses grands succès de chansons et de violon. Le concert, d’une durée de 1h30, est soutenu, au-delà des éclairages, par une imagerie vidéo en 3D de très haute qualité. L’émotion et l’énergie qui caractérisent Catherine LARA sont le cœur de ce spectacle hors du commun.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

