Rencontre Patrick Boucheron La Galerne Le Havre
Rencontre Patrick Boucheron La Galerne Le Havre mardi 12 mai 2026.
Le Havre
Rencontre Patrick Boucheron
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Professeur au Collège de France, Patrick Boucheron est l’auteur, entre autres, de Léonard et Machiavel (Verdier, 2008), de Conjurer la peur (Seuil, 2013) et de La Trace et L’Aura (Seuil, 2019). Il a dirigé l’Histoire mondiale de la France (Seuil, 2017 et 2025). Il produit aussi sur Arte la série Quand l’histoire fait dates et l’émission Allons-y voir ! sur France Culture.
Patrick Boucheron vient présenter Peste noire, un livre passionnant, fruit de plusieurs années de recherches d’un de nos plus imminents historien
Inscription obligatoire. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
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English : Rencontre Patrick Boucheron
L’événement Rencontre Patrick Boucheron Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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