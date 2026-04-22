Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Macramé Le Hangar Zéro Le Havre

Atelier Macramé Le Hangar Zéro Le Havre mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Le Hangar Zéro

Adresse : 37 Quai de la Saône

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Havre

Atelier Macramé

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Envie de créer de vos mains, de vous détendre et d’apprendre une nouvelle technique ?
Rejoignez notre atelier macramé dans une ambiance conviviale et créative.

Que vous soyez débutant·e ou déjà initié·e, venez expérimenter, échanger et repartir avec vos créations.   .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@lehangarzero.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Macramé

L’événement Atelier Macramé Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)