Atelier Macramé Le Hangar Zéro Le Havre

Le Havre

Atelier Macramé

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Envie de créer de vos mains, de vous détendre et d’apprendre une nouvelle technique ?

Rejoignez notre atelier macramé dans une ambiance conviviale et créative.

Que vous soyez débutant·e ou déjà initié·e, venez expérimenter, échanger et repartir avec vos créations. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Macramé

L’événement Atelier Macramé Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie