Le Havre

Visite trésors Bureau Mazarin, cadeau de Louis XVI au Havre

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le 27 et 28 juin 1786, les havrais accueillaient Louis XVI. Parmi les présents offerts à la ville, un bureau Mazarin à décor de marqueterie Boulle figure, encore aujourd’hui, dans les collections des Musées d’Art et d’Histoire. Pièce patrimoniale d’une valeur historique et artistique inestimable, il a, depuis sa restauration, retrouvé son intégrité et tout son éclat. Venez le découvrir en détails.

Durée 30 min

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite trésors Bureau Mazarin, cadeau de Louis XVI au Havre

L’événement Visite trésors Bureau Mazarin, cadeau de Louis XVI au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie