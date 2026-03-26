Visite guidée Ex-hôpital Allemand Hôpital Allemand Le Havre
Visite guidée Ex-hôpital Allemand Hôpital Allemand Le Havre samedi 25 avril 2026.
Visite guidée Ex-hôpital Allemand
Hôpital Allemand 36 Rue de Trigauville Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:40:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-22
Aménagé à partir des grandes caves des brasseries Polaire et Paillette, cet ancien complexe souterrain hospitalier assurait une place essentielle dans la chaîne des soins prodigués aux troupes allemandes de la place forte du Havre en 1944. Après la Libération, l’hôpital est aussitôt utilisé par les services sanitaires britanniques puis par les troupes américaines dont il garde les traces du passage.
Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire par l’association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945
Public adultes durée 1h
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Horaires de visites, réservation et paiement sur www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr
Chaussures et vêtements confortables indispensables .
Hôpital Allemand 36 Rue de Trigauville Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie lehavre1944@memoire-et-patrimoine-le-havre.fr
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English : Visite guidée Ex-hôpital Allemand
L’événement Visite guidée Ex-hôpital Allemand Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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