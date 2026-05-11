Atelier Couture à la carte Calice & Mandibule Le Havre
Atelier Couture à la carte Calice & Mandibule Le Havre samedi 27 juin 2026.
Le Havre
Atelier Couture à la carte
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Les projets sont libres et nous sommes là pour vous guider pas à pas !
Nous déterminons ensemble ce qui est réalisable en fonction de votre niveau de pratique et de vos envies.
Matériel de mercerie non fourni sauf pour les débutants réalisant leur première pochette.
Si vous êtes déjà équipé.e, merci d’apporter votre propre nécessaire de couture (craie, feutre de marquage, ciseaux de coupe, fils, tissus).
Machines à coudre et surjeteuses disponibles sur place.
Durée 2h
Sur inscription .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
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English : Atelier Couture à la carte
L’événement Atelier Couture à la carte Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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