Visite guidée Direction la plage ! Plage du Havre Le Havre

Le Havre

Visite guidée Direction la plage !

Plage du Havre 13-16 Boulevard Albert 1er Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Lieu de baignade et de divertissement depuis la fin du 19e siècle, la plage du Havre est à la fois un lieu de loisir et un milieu naturel riche en biodiversité.

En compagnie d’une guide-conférencière et d’un écologue, explorez la faune et la flore typiques du bord de mer et découvrez le patrimoine balnéaire le long de la promenade conçue par l’architecte et urbaniste Alexandre Chemetoff, au son du chant des grenouilles de la rivière de la plage.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire En partenariat avec le service Environnement et transition écologique Ville du Havre

Prévoir des chaussures adaptées

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .

Plage du Havre 13-16 Boulevard Albert 1er Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée Direction la plage !

L’événement Visite guidée Direction la plage ! Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie