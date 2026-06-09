Partir en livre Escale havraise Square Saint-Roch Le Havre

Le Havre

Partir en livre Escale havraise

Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin 2026, les bibliothèques municipales du Havre convient petits et grands pour une journée gratuite autour du livre jeunesse. Ateliers, lectures, spectacles, jeux et rencontres vous inviteront à explorer le thème national de cette 12e édition Nos petits et grands héros .

La fête nationale du livre pour la jeunesse, Partir en livre, revient partout en France du 17 juin au 19 juillet 2026 pour une 12e édition sur le thème Nos petits et grands héros. À cette occasion, les bibliothèques municipales du Havre invitent petits et grands, le samedi 27 juin, au square Saint-Roch, à découvrir la 6e édition de Partir en livre Escale havraise .

Au programme spectacles, ateliers créatifs, boum, jeux, parcours de motricité….

Les rendez-vous littéaires jeunesse

– Delphine Chedru (hélium), Charlotte Gastaut (Flammarion jeunesse), Alexandra Lafitte (Les Grandes Personnes), Ilya Green (Didier jeunesse), Arthur Gosse (Édifice)

Les spectacles

– Retrouvez les Aventures de Clark Pakap (Le Collectif Sur le pont), Dj Rigolo (Thomas Prével), Patati Patata (Compagnie Paon-paon Cui-cui), Le Charivarium (Compagnie Les Nuits Vertes), Rockin’Johnny (Karen Bonvalet et Aldrick Le Mat), ou encore Valérie Fortune, en présence également des médiatrices culturelles des bibliothèques municipales du Havre et de la petite enfance.

Cette année, plongez dans un tourbillon de découvertes lire dans l’herbe, jouer, danser, chanter, s’amuser avec les mots et partir à la rencontre des héros, petits et grands, qui donnent vie à nos contes, albums et romans !

Un événement gratuit organisé en collaboration avec la Ville du Havre, la librairie La Galerne, Le Havre Etretat Normandie Tourisme, les transports LiA, Un Été au Havre avec le soutien du Centre National du livre et de la Fondation Crédit Mutuel.

Téléchargez ci-dessous le programme complet .

Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@partir-en-livre.fr

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English : Partir en livre Escale havraise

L’événement Partir en livre Escale havraise Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie