Conférence Comment la musique transforme et soigne le cerveau ? Place du Vieux Marché Le Havre

Le Havre

Conférence Comment la musique transforme et soigne le cerveau ?

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Et si apprendre la musique transformait vraiment notre cerveau ?

Jouer d’un instrument ne se limite pas au plaisir des sons cela modifie en profondeur notre cerveau. Grâce à la neuroplasticité, les zones liées à l’audition, au mouvement et à la mémoire se réorganisent et gagnent en efficacité.

Lors de cette conférence, nous explorerons ces transformations à partir de découvertes scientifiques marquantes. Nous verrons comment la pratique musicale, qu’elle soit individuelle ou collective, influence nos capacités cognitives et notre façon de penser.

La musique révèle aussi des effets surprenants dans le domaine de la santé. Elle aide à réguler l’humeur, mais agit surtout comme une véritable stimulation pour le cerveau. Des études montrent même que des patients atteints de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé peuvent retrouver des capacités d’apprentissage inattendues grâce à elle.

Une rencontre pour mieux comprendre le pouvoir étonnant de la musique sur notre esprit.

Une conférence proposée par Hervé Platel docteur en neuropsychologie à l’Université Caen-Normandie dans le cadre de l’exposition ANIMA (EX) MUSICA.

De 8-12 ans Durée 1h

Réservation obligatoire .

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Conférence Comment la musique transforme et soigne le cerveau ?

L’événement Conférence Comment la musique transforme et soigne le cerveau ? Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie