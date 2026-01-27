Visite guidée Les serres des Jardins Suspendus Les Jardins Suspendus Le Havre

Visite guidée Les serres des Jardins Suspendus

Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-06-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-05-05 2026-06-09 2026-06-30 2026-08-25

Découvrez la diversité de végétaux venus des quatre coins du monde, accompagné d’un guide jardinier qui vous partagera anecdotes et secrets sur leur culture et leurs particularités.

Rendez-vous à l’entrée des serres

Durée 2h

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Les serres des Jardins Suspendus

L’événement Visite guidée Les serres des Jardins Suspendus Le Havre a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie