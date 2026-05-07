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Atelier créatif Fusing 3h Atelier Chouette Verre Le Havre

Atelier créatif Fusing 3h Atelier Chouette Verre Le Havre mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Atelier Chouette Verre

Adresse : 7 Rue des Drapiers

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Le Havre

Atelier créatif Fusing 3h

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-10 2026-06-20

Fusionnez des plaques de verre colorées pour créer des pièces uniques (tableaux, bijoux, assiettes…). Vos créations seront disponibles environ 3 semaines après l’atelier.

Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson.

À partir de 8 ans
Durée 3h
Réservation obligatoire   .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Fusing 3h

L’événement Atelier créatif Fusing 3h Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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