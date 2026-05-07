Atelier créatif Fusing 3h Atelier Chouette Verre Le Havre
Atelier créatif Fusing 3h Atelier Chouette Verre Le Havre mercredi 10 juin 2026.
Le Havre
Atelier créatif Fusing 3h
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-20
Fusionnez des plaques de verre colorées pour créer des pièces uniques (tableaux, bijoux, assiettes…). Vos créations seront disponibles environ 3 semaines après l’atelier.
Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson.
À partir de 8 ans
Durée 3h
Réservation obligatoire .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
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English : Atelier créatif Fusing 3h
L’événement Atelier créatif Fusing 3h Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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