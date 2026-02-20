Festival Les Yeux Ouverts 2026

Le Havre et ses environs Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-08

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-08

La 8ème édition du festival jeune public Les Yeux Ouverts se déroulera dans nos deux salles de cinéma partenaires (et amies) Le Studio et Les Arts, du 8 au 14 juin prochains.

La thématique de notre prochaine manifestation Natures Sauvages, en lien avec les films de la Petite Ecole de Cinéma de cette année.

Vous pourrez y découvrir, des films et des rencontres, une compétition de courts métrages, un ciné concert du film Nanouk l’Esquimau accompagné en direct par Christian Leroy, le spectacle de Cécile Corbel, compositrice du film d’animation Les Légendaires, des ateliers, et surtout la projection des 13 films réalisés par les enfants de 13 classes durant toute l’année scolaire.

Retrouvez le programme détaillé sur havredecine.fr .

Le Havre et ses environs Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie havredecinema@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Yeux Ouverts 2026

L’événement Festival Les Yeux Ouverts 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie