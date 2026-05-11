Atelier Crochet Initiation Calice & Mandibule Le Havre
Atelier Crochet Initiation Calice & Mandibule Le Havre mardi 9 juin 2026.
Le Havre
Atelier Crochet Initiation
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 20:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Notre ambition ? Vous transmettre la passion du crochet !
Vous n’avez jamais pratiqué le crochet et souhaitez vous lancer ? Vous avez appris seul.e devant un tuto vidéo, mais vous ressentez le besoin d’un accompagnement réel et précis ? Youhou ! Nous sommes là !
Nous vous apprendrons à manipuler correctement votre matériel, maîtriser la tension du fil afin de réaliser votre chaînette de base et des mailles serrées.
Ensuite, si vous avez déjà passé la première étape, suivez nous pour la suite de l’aventure avec les demi-brides, brides et doubles brides… Et si vraiment vous progressez à toute allure, nous vous révélerons le secret du cercle magique pour démarrer le crochetage en rond, l’indispensable technique pour démarrer de nombreux ouvrages comme des amigurumis, bonnets, et autres petits accessoires très mimi !
Durée 2h
Sur inscription .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
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English : Atelier Crochet Initiation
L’événement Atelier Crochet Initiation Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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