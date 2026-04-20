Visite guidée 6 km à quai Terminal de la Citadelle Le Havre
Visite guidée 6 km à quai Terminal de la Citadelle Le Havre vendredi 15 mai 2026.
Le Havre
Visite guidée 6 km à quai
Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15
La ville du Havre se caractérise par ses quais omniprésents et indissociables de son urbanisme. Prenez le temps au cours de cette balade sportive de découvrir leurs histoires, leurs rôles et leurs devenirs.
Comprenez comment la ville s’est construite autour, juxtaposant les formes de radoub et le complexe étudiant et proposant des conteneurs réhabilités en guise d’habitation. Mais aussi, comment, à travers un bras de mer, les quais lient la ville, le port et ses industries. Avec cette balade pédestre de 3 heures, vous ne verrez plus les quais de la même façon ! Au départ du LH Port Center, au Terminal de la Citadelle, vous remontrez le temps jusqu’au nez du France, puis, vous longerez l’usine SIEMENS GAMESA ancrée dans le présent et l’avenir. Le long du quai de la Saône, la cité A Docks, les jardins fluviaux et la cloche des dockers vous seront présentés. Vous arpenterez, ensuite, le complexe étudiant et contournerez, pour finir, le bassin de la Citadelle.
Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.
A partir de 12 ans Durée 3h.
Réservation obligatoire. .
Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée 6 km à quai
L’événement Visite guidée 6 km à quai Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier pâtisserie Pastel de Nata Ophélie Pâtisse Le Havre 20 avril 2026
- Atelier pâtisserie Muffins Ophélie Pâtisse Le Havre 20 avril 2026
- Mini-stage Trompe-l’œil Poire Ophélie Pâtisse Le Havre 21 avril 2026
- Atelier pâtisserie Cannelés Ophélie Pâtisse Le Havre 21 avril 2026
- Bien-être atelier Nougatine Quai de la Réunion Le Havre 22 avril 2026