Concert Volo La Singerie Le Havre

Le Havre

Concert Volo

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Mine de rien, Volo a fêté ses 20 ans de carrière en 2025.

Mine de rien, Volo peut compter sur un public fidèle dans lequel les enfants qui sont venus les voir avec leurs parents il y a 20 ans, emmènent les leur aujourd’hui.

Mine de rien, les frères Volovitch sortiront leur 7e album studio en 2026. Réalisé et mixé par Alexis Campet, Mine de rien est le titre de ce nouvel opus.

Sur scène Volo fera la part belle aux titres de ce nouvel album tout en revisitant certains des titres emblématiques de leur répertoire riche, mine de rien, d’une centaine de chansons.

Après plus de 20 ans de complicité, Frédo et Olivier Volovitch continuent de nous raconter des histoires et de se positionner, puisque comme ils le chantent en choeur Mine de rien, on n’a pas disparu !

Mine de rien, La Singerie n’est pas peu fière d’accueillir Volo pour un concert intimiste entre ses 4 murs ! .

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38 bienvenue@la-singerie.com

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English : Concert Volo

L’événement Concert Volo Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie