Concert Sanseverino Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert Sanseverino

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Depuis plus de trente ans Sanseverino, visite l’espace-temps musical en toute liberté, changeant à chaque album de style, mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Il atterrit ici à bord de son nouveau vaisseau Shuffle Enterprise vibrant au son d’un rock tribal teinté de blues, de lampes et d’écho à bande, revisitant, réinventant ses propres chansons.

L’équipage est sommaire et sans électronique, batterie, contrebasse, sax et guitare, comme qui dirait à l’ancienne mais pourtant bien actuel. Ça swing, ça percute, ça décolle…en un mot ça shuffle ! Et qui sait si Mister Spock ne va pas débouler des étoiles.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

