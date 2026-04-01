Journée nationales des véhicules d’époque Le Havre
Journée nationales des véhicules d’époque Le Havre dimanche 26 avril 2026.
Le Havre
Journée nationales des véhicules d’époque
Place Auguste Perret Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Dans le cadre de la journée Nationale des Véhicules d’époque, le Rétromobile Club du Havre exposera son patrimoine roulant place Perret le 26 avril 2026. .
Place Auguste Perret Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 44 80 55
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English : Journée nationales des véhicules d’époque
L’événement Journée nationales des véhicules d’époque Le Havre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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