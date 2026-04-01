Le Havre

Journée nationales des véhicules d’époque

Place Auguste Perret Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dans le cadre de la journée Nationale des Véhicules d’époque, le Rétromobile Club du Havre exposera son patrimoine roulant place Perret le 26 avril 2026. .

Place Auguste Perret Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 44 80 55

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English : Journée nationales des véhicules d’époque

L’événement Journée nationales des véhicules d’époque Le Havre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie