Mini-stage Trompe-l’œil Poire Ophélie Pâtisse Le Havre

Le Havre

Mini-stage Trompe-l’œil Poire

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-21

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-21

Un dessert bluffant pour épater vos convives.

Jour 1 Mardi 21 (10h 13h) Mousse , insert et biscuit

Jour 2 (10h-12h) Glaçage, décoration et finition

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Mini-stage Trompe-l’œil Poire

L’événement Mini-stage Trompe-l’œil Poire Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie