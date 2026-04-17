Mini-stage Trompe-l’œil Poire Ophélie Pâtisse Le Havre
Mini-stage Trompe-l’œil Poire Ophélie Pâtisse Le Havre mardi 21 avril 2026.
Le Havre
Mini-stage Trompe-l’œil Poire
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-21
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-21
Un dessert bluffant pour épater vos convives.
Jour 1 Mardi 21 (10h 13h) Mousse , insert et biscuit
Jour 2 (10h-12h) Glaçage, décoration et finition
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Mini-stage Trompe-l’œil Poire
L’événement Mini-stage Trompe-l’œil Poire Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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