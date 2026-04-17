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Atelier pâtisserie Muffins Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Muffins Ophélie Pâtisse Le Havre lundi 20 avril 2026.

Lieu : Ophélie Pâtisse

Adresse : 69 Rue Président Wilson

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Havre

Atelier pâtisserie Muffins

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 18:00:00

Date(s) :
2026-04-20

Moelleux et gourmands, parfaits pour le goûter.

Au programme
– Préparation de la pâte avec plusieurs parfums possibles
– Astuces pour obtenir un muffin aéré et doré
– Finitions et décoration

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78   .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Muffins

L’événement Atelier pâtisserie Muffins Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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