Atelier pâtisserie Muffins Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Muffins Ophélie Pâtisse Le Havre lundi 20 avril 2026.
Le Havre
Atelier pâtisserie Muffins
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 18:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Moelleux et gourmands, parfaits pour le goûter.
Au programme
– Préparation de la pâte avec plusieurs parfums possibles
– Astuces pour obtenir un muffin aéré et doré
– Finitions et décoration
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Atelier pâtisserie Muffins
L’événement Atelier pâtisserie Muffins Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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