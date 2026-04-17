Atelier pâtisserie Pastel de Nata Ophélie Pâtisse Le Havre

Le Havre

Atelier pâtisserie Pastel de Nata

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20 13:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Les célèbres petits flans portugais, dorés et crémeux, à réaliser chez soi !

Au programme

-Préparation d’une pâte feuilletée maison ou prête à dérouler pour un résultat croustillant

-Confection de la crème onctueuse parfumée à la vanille et au citron

-Cuisson parfaite pour obtenir le dessus légèrement caramélisé et doré

-Astuces pour un extérieur croustillant et un cœur fondant

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Pastel de Nata

L’événement Atelier pâtisserie Pastel de Nata Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie