Atelier pâtisserie Pastel de Nata Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Pastel de Nata Ophélie Pâtisse Le Havre lundi 20 avril 2026.
Le Havre
Atelier pâtisserie Pastel de Nata
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-20 13:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Les célèbres petits flans portugais, dorés et crémeux, à réaliser chez soi !
Au programme
-Préparation d’une pâte feuilletée maison ou prête à dérouler pour un résultat croustillant
-Confection de la crème onctueuse parfumée à la vanille et au citron
-Cuisson parfaite pour obtenir le dessus légèrement caramélisé et doré
-Astuces pour un extérieur croustillant et un cœur fondant
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Atelier pâtisserie Pastel de Nata
L’événement Atelier pâtisserie Pastel de Nata Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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