Atelier pâtisserie Cookie Géant Recette Exclusive Ophélie Pâtisse Le Havre

Le Havre

Atelier pâtisserie Cookie Géant Recette Exclusive

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Découvrez enfin ma recette de cookie géant, tant attendue à la boutique !

Lors de cet atelier, je vous révèle ma recette secrète de cookie géant, celle qui fait le bonheur de nos clients en boutique.

Chaque participant réalisera son cookie géant, moelleux à l’intérieur et croustillant à l’extérieur, en apprenant toutes les astuces pour un résultat parfait.

Un atelier convivial et gourmand, parfait pour repartir avec son cookie géant maison ou le partager en famille.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Cookie Géant Recette Exclusive

L’événement Atelier pâtisserie Cookie Géant Recette Exclusive Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie