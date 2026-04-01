Atelier pâtisserie Tablette XL snickers maison Ophélie Pâtisse Le Havre

Le Havre

Atelier pâtisserie Tablette XL snickers maison

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Réalisez la version maison du célèbre Snickers, gourmand et fondant, parfait pour les amateurs de chocolat et de caramel !

Au programme

-Préparation d’un biscuit moelleux pour la base

-Réalisation du caramel maison et des cacahuètes caramélisées

-Montage avec chocolat au lait et ganache fondante pour recréer le Snickers iconique

-Astuces pour une présentation soignée et partage gourmand

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Tablette XL snickers maison

L’événement Atelier pâtisserie Tablette XL snickers maison Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie