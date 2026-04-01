Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison Ophélie Pâtisse Le Havre vendredi 24 avril 2026.
Le Havre
Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24 13:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Apprenez à reproduire les célèbres barres chocolatées Kinder Bueno, fondantes et gourmandes.
Au programme
– Réalisation de la gaufrette, pâte noisette et de l’ enrobage chocolat
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison
L’événement Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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