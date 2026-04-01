Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison Ophélie Pâtisse Le Havre

Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison Ophélie Pâtisse Le Havre vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Ophélie Pâtisse

Adresse : 69 Rue Président Wilson

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Havre

Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24 13:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Apprenez à reproduire les célèbres barres chocolatées Kinder Bueno, fondantes et gourmandes.

Au programme
– Réalisation de la gaufrette, pâte noisette et de l’ enrobage chocolat

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78   .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   opheliepatisse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison

L’événement Atelier pâtisserie Tablette XL Kinder Bueno maison gaufrette maison Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)