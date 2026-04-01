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Atelier ma papeterie du printemps avec Louise Ganot Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre

Atelier ma papeterie du printemps avec Louise Ganot Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Librairie jeunesse Les 400 coups

Adresse : 1 Rue Édouard Herriot

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Havre

Atelier ma papeterie du printemps avec Louise Ganot

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

A l’aide de tampons, de papiers de couleurs et d’encres, viens créer ton mini set de papeterie sur le thème du printemps !
Tu pourras ainsi envoyer des jolies lettres à tes proches !

De 5 à 10 ans Durée 1h
Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr   .

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80  info@les400coups.fr

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English : Atelier ma papeterie du printemps avec Louise Ganot

L’événement Atelier ma papeterie du printemps avec Louise Ganot Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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