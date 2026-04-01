Atelier ma papeterie du printemps avec Louise Ganot Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre

Le Havre

Atelier ma papeterie du printemps avec Louise Ganot

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

A l’aide de tampons, de papiers de couleurs et d’encres, viens créer ton mini set de papeterie sur le thème du printemps !

Tu pourras ainsi envoyer des jolies lettres à tes proches !

De 5 à 10 ans Durée 1h

Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

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English : Atelier ma papeterie du printemps avec Louise Ganot

L’événement Atelier ma papeterie du printemps avec Louise Ganot Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie