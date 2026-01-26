Atelier participatif Carnet d’idées pour mon jardin Les Jardins Suspendus Le Havre
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22
2026-04-22
Que vous soyez un jardinier débutant ou un passionné souhaitant optimiser et embellir votre jardin, cet atelier sera l’occasion idéale d’échanger et de partager des idées pour apprendre à optimiser votre jardin en fonction de vos attentes.
Durée 2h
Rendez-vous à l’entrée des serres
Réservation obligatoire sur lehavre.fr/que-faire-au-havre ou au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. .
English : Atelier participatif Carnet d'idées pour mon jardin
