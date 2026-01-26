Atelier participatif Carnet d’idées pour mon jardin Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier participatif Carnet d’idées pour mon jardin

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Que vous soyez un jardinier débutant ou un passionné souhaitant optimiser et embellir votre jardin, cet atelier sera l’occasion idéale d’échanger et de partager des idées pour apprendre à optimiser votre jardin en fonction de vos attentes.

Durée 2h

Rendez-vous à l’entrée des serres

Réservation obligatoire sur lehavre.fr/que-faire-au-havre ou au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier participatif Carnet d’idées pour mon jardin

L’événement Atelier participatif Carnet d’idées pour mon jardin Le Havre a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie