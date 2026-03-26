Visite guidée PC Flak Le Havre
Visite guidée PC Flak Le Havre vendredi 24 avril 2026.
Visite guidée PC Flak
2 Rue Escarpée Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Sur les hauteurs du Havre, en surplomb de l’estuaire de la Seine, les bénévoles de l’association vous accompagnent dans la visite du poste de commandement de la défense anti-aérienne (Flak) allemande en 1944.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire par l’association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945
Public adultes durée 1h
Accès par la rue Félix Faure, rue du Grand Escalier puis rue Escarpée
Horaires de visites, réservation et paiement sur www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr
Chaussures et vêtements confortables indispensables .
2 Rue Escarpée Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie lehavre1944@memoire-et-patrimoine-le-havre.fr
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English : Visite guidée PC Flak
L’événement Visite guidée PC Flak Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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