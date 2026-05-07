Conférence Redécouvrir le patrimoine militaire inventaire des vestiges du mur de l’Atlantique au Havre et sur son territoire Maison du patrimoine Le Havre

Le Havre

Conférence Redécouvrir le patrimoine militaire inventaire des vestiges du mur de l’Atlantique au Havre et sur son territoire

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Libération, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la Ville du Havre, la Région Normandie en partenariat avec l’association Le Havre, Histoire et Patrimoine, ont lancé une mission d’inventaire des vestiges du mur de l’Atlantique.

Lourdement fortifié durant la seconde guerre mondiale, le territoire de la communauté urbaine conserve de nombreuses traces des défenses allemandes qui, pour la plupart, ne sont plus visibles aujourd’hui. Après avoir présenté les objectifs du recensement, la conférence proposera un premier bilan de cette opération, mettant en lumière l’ampleur des infrastructures allemandes sur le territoire et le rôle stratégique majeur de la pointe de Caux pour l’Allemagne nazie.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Par Adrien Colas, chargé d’inventaire au service Pays d’art et d’histoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et Philippe Chéron, chargé d’études au service Patrimoine et inventaire de la Région Normandie

Public adultes durée 1h .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Conférence Redécouvrir le patrimoine militaire inventaire des vestiges du mur de l’Atlantique au Havre et sur son territoire

L’événement Conférence Redécouvrir le patrimoine militaire inventaire des vestiges du mur de l’Atlantique au Havre et sur son territoire Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie