Le Havre

Atelier bien ETRE Comprendre le mécanismes des émotions et apprendre à les réguler

29 Rue Edouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Seront abordés ici les mécanismes par lesquels les émotions impactent notre état de santé global, se répercutent sur notre corps physique et notre vitalité.

Les émotions sont également des panneaux de signalisation qui manifestent des aspects de nous cachés renvoyant également à des héritages trans-générationnels, à des blessures réactivées.

Cet atelier vous aidera à identifier différentes sources pour mieux les gérer grâce à des pratiques corporelles .

29 Rue Edouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 64 14 67 elisa-chiron@orange.fr

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English : Atelier bien ETRE Comprendre le mécanismes des émotions et apprendre à les réguler

L’événement Atelier bien ETRE Comprendre le mécanismes des émotions et apprendre à les réguler Le Havre a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité