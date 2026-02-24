Sortie nature Sauvages de ma rue Square Grosos Le Havre

Sortie nature Sauvages de ma rue

Square Grosos 46 Rue Flore Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ces sorties urbaines vous invitent à la découverte des plantes spontanées qui poussent dans les rues, autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses…

Accompagné par un jardinier botaniste, vous apprendrez à reconnaître cette flore urbaine des rues du Havre. Un moment pour changer de regard sur la nature en ville.

Réservation obligatoire jusqu’au jour précédant la visite

– sur lehavre.fr/que-faire-au-havre

– par téléphone au 02 35 19 45 45. .

Square Grosos 46 Rue Flore Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45

