Le Havre

Atelier créatif Fusing 3h

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-28

Fusionnez des plaques de verre colorées pour créer des pièces uniques (tableaux, bijoux, assiettes…). Vos créations seront disponibles environ 3 semaines après l’atelier.

Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson.

À partir de 8 ans

Durée 3h

Réservation obligatoire .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Fusing 3h

L’événement Atelier créatif Fusing 3h Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie