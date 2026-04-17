Balade à vélo Parvis de la gare Le Havre

Le Havre

Balade à vélo

Parvis de la gare 12 Rue Magellan Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

À vélo vers le Pont de Normandie !

Le vendredi 8 mai, venez faire le pont sur le Pont et pédalez pour le droit au vélo sur le Pont de Normandie. Cet ouvrage est géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire qui refuse d’engager les travaux de sécurisation pour les cyclistes.

Organisée par l’AF3V et La Roue Libre à l’occasion de MAI A VELO la balade se déroulera entre la place de la gare au Havre (Caen Le Havre possible en car Nomad 122, à réserver si vélos) pour se rendre à travers le port et les marais jusqu’à la Maison de l’Estuaire située au pied du Pont (15 km) avec pique-nique et visite.

À noter le groupe ne se rendra pas à vélo sur le Pont de Normandie.

Emmener son vélo (ou à louer sur place), eau, pique-nique et crème solaire bien sûr. .

Parvis de la gare 12 Rue Magellan Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 84 11 52 95 larouelibre.communication@gmail.com

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English : Balade à vélo

L’événement Balade à vélo Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie