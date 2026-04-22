Exposition Réminiscences Fantômes de l’esclavage Maison de l’Armateur Le Havre

Le Havre

Exposition Réminiscences Fantômes de l’esclavage

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-05-08

À l’occasion des 25 ans de la loi reconnaissant la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité et des 20 ans de son ouverture au public, la Maison de l’armateur accueille deux artistes, issues de mondes parfois qualifiés d’irréconciliables. Emmanuelle Gall et Ari Hamot se proposent de hanter la maison réveiller et révéler la mémoire de ce lieu témoin de la traite havraise.

l’aube du XIXe siècle, Martin-Pierre Foäche acquiert cette maison du quai de l’Île grâce à une fortune bâtie sur l’exploitation de milliers d’hommes et de femmes déportés depuis l’Afrique. Armateurs, négociants, planteurs à Saint-Domingue, Martin-Pierre et son frère Stanislas — ancêtre d’Ari Hamot — ont succédé à leur père dans une entreprise dont le musée reflète la prospérité. Le 15 décembre 1822, la maîtresse de maison reçoit à sa table le propriétaire de Mondésir Lacascade, le quadrisaïeul d’Emmanuelle Gall, alors mis en esclavage en Guadeloupe. Deux siècles plus tard, les artistes investissent symboliquement les cabinets, placards, tiroirs et vitrines de la Maison de l’armateur. Archives, documents, images, collages, broderies, sculptures… formes et médiums dialoguent pour rendre sensible un passé refoulé ou effacé, pour célébrer les vies invisibilisées et sacrifiées. Une invitation à repenser, ensemble, l’histoire de l’esclavage colonial et ses résonances dans la société contemporaine.

Emmanuelle Gall et Ari Hamot vivent et travaillent à Marseille. L’une est autrice et plasticienne, l’autre performeuse et scénographe. Après sa participation au volet rouennais de la trilogie Esclavage, mémoires normandes en 2023, Emmanuelle Gall a été invitée à concevoir un projet pour la Maison de l’armateur. Elle a souhaité partager avec Ari Hamot une expérience humaine et artistique inédite, mêlant œuvres personnelles et à quatre mains, qui se conclura par une visite performée de la Maison de l’armateur lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026. .

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 92 77 70

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English : Exposition Réminiscences Fantômes de l’esclavage

L’événement Exposition Réminiscences Fantômes de l’esclavage Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie