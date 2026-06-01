Exposition Tatouage poétique 23 Pallas Le Hangar Zéro Le Havre mardi 23 juin 2026.

Le Havre

Exposition Tatouage poétique 23 Pallas

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-23

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-06-23

Le Hangar Zéro accueille l’univers sensible et singulier de 23 Pallas, entre art du tatouage et poésie visuelle.

Derrière ce nom, Flavien, tatoueur passionné, vous invite à découvrir son travail délicat, inspiré et profondément humain. Son approche créer des tatouages uniques, pensés comme des œuvres intimes, dans un cadre chaleureux comme à la maison .

Cette exposition met en lumière son univers artistique, entre lignes fines, symbolique et imagination. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Tatouage poétique 23 Pallas

L’événement Exposition Tatouage poétique 23 Pallas Le Havre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie