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Exposition Tatouage poétique 23 Pallas Le Hangar Zéro Le Havre

Exposition Tatouage poétique 23 Pallas Le Hangar Zéro Le Havre mardi 23 juin 2026.

Lieu : Le Hangar Zéro

Adresse : 37 Quai de la Saône

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif :

Le Havre

Exposition Tatouage poétique 23 Pallas

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-23
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-06-23

Le Hangar Zéro accueille l’univers sensible et singulier de 23 Pallas, entre art du tatouage et poésie visuelle.

Derrière ce nom, Flavien, tatoueur passionné, vous invite à découvrir son travail délicat, inspiré et profondément humain. Son approche créer des tatouages uniques, pensés comme des œuvres intimes, dans un cadre chaleureux comme à la maison .

Cette exposition met en lumière son univers artistique, entre lignes fines, symbolique et imagination.   .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@lehangarzero.fr

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English : Exposition Tatouage poétique 23 Pallas

L’événement Exposition Tatouage poétique 23 Pallas Le Havre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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