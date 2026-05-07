Concert Wavves + Johnny Mafia Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Concert Wavves + Johnny Mafia

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Waves

Wavves déboule tout droit du pays de la vague, la Californie ! Ce n’est pourtant pas sur la plage, mais dans la cabane du fond du jardin ses parents, que le chanteur et guitariste Nathan Williams donne vie au projet. Adepte du punk comme du surf rock des 60’s, il commence par enregistrer ses morceaux de noise rock sur un appareil mini-cassette avant d’enrôler des musiciens qui deviendront interchangeables au fil des ans. Après deux premiers albums, le projet prend de l’ampleur et passe par les labels De Stijl, Fat Possum et enfin la major Warner. Leurs sons sentent le soleil, le surf et le skate à plein nez, ambiance que l’on retrouve dans leur neuvième album Spun. Adeptes des good vibes californiennes, on vous attend !

Johnny Mafia

Fondé par quatre lycéens à Sens, Johnny Mafia s’est rapidement taillé une réputation inébranlable en tant que bête de scène. Après plusieurs centaines de concerts et quatre albums marquants, le quatuor de l’Yonne dégage une énergie contagieuse. Leurs sons, d’abord imbibés d’influences garage, évoluent au fil du temps pour tendre vers des sonorités power pop. En live, le groupe dégage une énergie folle ainsi qu’une légèreté radieuse. Un véritable remède à la morosité !

Réservation obligatoire .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Wavves + Johnny Mafia

L’événement Concert Wavves + Johnny Mafia Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie