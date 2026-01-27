Visite en soirée des Jardins Suspendus Les Jardins Suspendus Entrée sud Le Havre
Les Jardins Suspendus Entrée sud 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28
Guidés à la lumière des lanternes, dans une ambiance feutrée et mystérieuse vous porterez un nouveau regard sur les végétaux et l’architecture des Jardins suspendus.
Rendez-vous à l’entrée des serres
Durée 2h
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. .
Les Jardins Suspendus Entrée sud 29 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr
