Visite du chapiteau autour d’Ostinato Champ de Foire Le Havre

Champ de Foire 12 Place des Expositions Le Havre Seine-Maritime
AKOREACRO
Rejoignez-nous sur le Champ de Foire, pour découvrir en famille les aspects techniques de l’accueil et du montage du chapiteau de la compagnie AKOREACRO, lors d’une visite menée par nos équipes techniques.
À partir de 5 ans Durée 1h15
Inscription obligatoire .
Champ de Foire 12 Place des Expositions Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
