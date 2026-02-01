Atelier Goûter-tricot MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier Goûter-tricot

Une délicieuse parenthèse créative !

Bientôt, le MuMa se parera aux couleurs de Claude Monet. En hommage à cette figure incontournable de l’histoire de l’art, le MuMa fait appel à l’association Citémômes, connue jusqu’à New York pour ses interprétations monumentales des œuvres du peintre… en tricot !

Venez, autour d’un goûter, et avec vue sur la mer, contribuer vous aussi à la re-création textile d’un tableau de Monet. Pour cela, l’objectif est simple créer un maximum de petits carrés de laine !

Il vous sera proposé d’utiliser les techniques du tricot et du crochet. Il n’est pas nécessaire de les maîtriser pour participer à cet atelier, les débutants sont les bienvenus !

Il est possible de participer à une ou plusieurs séances.

Avec Citémômes

Et en partenariat avec le restaurant du MuMa, Les Fauves

