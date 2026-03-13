Rencontre poétique participative Festival Terres de Paroles Mélanie Leblanc Librairie Les 400 Coups Le Havre

Rencontre poétique participative Festival Terres de Paroles Mélanie Leblanc

Librairie Les 400 Coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Mélanie Leblanc écrit de la poésie, dans mais aussi hors des livres, sur des passages cloutés, des blockhaus et d’autres supports qui se rassemblent en expositions. Elle réalise le podcast Dans mes mains ce matin . Après avoir enseigné le français et le cinéma, elle se consacre désormais à l’écriture et à son partage.

C’est autour des livres publiés chez les Venterniers, d’ Encrer l’invisible (éd. Castor Astral), de l’anthologie pour les nouveaux-nés Toi qui es là et de son tout dernier livre-objet, Habiter la nuit , que se tissera la rencontre. Des textes qui résonnent tant auprès des adultes que des enfants et des plus petits.

Réservation obligatoire au 02 32 79 15 80 ou info@les400coups.fr .

Librairie Les 400 Coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Rencontre poétique participative Festival Terres de Paroles Mélanie Leblanc

L’événement Rencontre poétique participative Festival Terres de Paroles Mélanie Leblanc Le Havre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie