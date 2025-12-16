Théâtre Partenaires particuliers Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Partenaires particuliers

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dans un tourbillon de rires, de quiproquos et de vérités inattendues, Partenaires Particuliers nous plonge dans l’intimité d’un trio aussi improbable qu’attachant.

Entre amitiés déjantées, non-dits et révélations explosives, cette comédie moderne brise les conventions avec humour et tendresse. Florian, Charlotte et Catoche vont apprendre que l’amour et l’amitié ne suivent jamais un chemin tout tracé…L’arrivée de Joe, un nouveau voisin aussi séduisant que mystérieux, vient ajouter du piment à la situation.

Son charme fait tourner la tête des trois amis et crée de nouvelles tensions et malentendus au sein du groupe. Suzanne, la mère de Florian, joue également un rôle clé dans l’histoire.

Elle incarne à la fois la figure maternelle bienveillante et la critique acerbe, naviguant entre acceptation et incompréhension face aux choix de son fils. Une pièce rythmée et surprenante où chaque réplique fait mouche, portée par des personnages aussi excentriques qu’émouvants.

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

