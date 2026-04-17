Atelier pâtisserie Cookie gourmand Ophélie Pâtisse Le Havre

Le Havre

Atelier pâtisserie Cookie gourmand

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Atelier pour perfectionner la recette ou réaliser des variantes.

Au programme

– Techniques pour un extérieur croustillant et un cœur fondant

– Astuces pour personnaliser saveurs et formes

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Cookie gourmand

L’événement Atelier pâtisserie Cookie gourmand Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie