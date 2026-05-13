Jeux d’énigmes à l’Etappenstall – Erstein : Le secret des curiosités et L’œil du curieux, Etappenstall, Erstein

Jeux d’énigmes à l’Etappenstall – Erstein : Le secret des curiosités et L’œil du curieux Samedi 23 mai, 20h00 Etappenstall Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À la tombée de la nuit, le musée célèbre la curiosité et a concocté un jeu d’énigmes inédit, éphémère et participatif, où la scénographie, inspirée des cabinets de curiosités, transforme la visite en véritable aventure ludique. Intitulé “Le Secret des Curiosités” en version familialle et « L’oeil du curieux » à destination des adolescents et des adultes, ce parcours invite les visiteurs à observer, à réfléchir et à explorer.

Pour résoudre les énigmes, il faut combiner le regard porté sur l’ingéniosité des oeuvres d’artisanat d’art avec celui sur le décor : jeux de lumière, détails, la matière cristalline des pièces Lalique… tous les sens sont en éveil. Le mystère se dévoile au fil de la découverte. Les participants deviennent les enquêteurs d’un cabinet de curiosités contemporain, où chaque bonne réponse les rapprochent un peu plus du mot final, gardien du secret de la nuit.

Etappenstall 16 rue du Général de Gaulle, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est 03 90 29 93 55 https://www.ville-erstein.fr/epanouissante/culture/etappenstall-musee-expos-erstein/ Unique en Alsace, l’Etappenstall propose des expositions exclusivement temporaires qui valorisent le patrimoine, explorent des disciplines artistiques et des sujets de société. Chaque saison culturelle la programmation est construite autour d’un thème différent.

© Etappenstall

À la tombée de la nuit, le musée célèbre la curiosité et a concocté un jeu d’énigmes inédit, éphémère et participatif, où la scénographie, inspirée des cabinets de curiosités, transforme la visite en…

©Myriam Del Vecchio, Etappenstall, Ville d’Erstein